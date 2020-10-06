Названа сумма ущерба по делу братьев Ананьевых

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06.10.2020, 16:48, Новости дня

Ущерб по делу экс-председателя правления «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева и его брата Алексея составил 87,2 млрд рублей, сообщил Следственный комитет России.

«Из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие в ходе оперативно-разыскных мероприятий установило девятерых соучастников братьев, им также предъявлены обвинения. Задержаны пять человек, которым в ближайшее время планируется избрать меру пресечения, остальных объявили в розыск.

Следователи при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установили имущество братьев общей стоимостью более 50 млрд рублей, на него наложен арест.

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления ПАО «Промсвязьбанк» из-за выявленных Центробанком нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения средств банка.

«В организованную группу они вовлекли установленных следствием восьмерых бывших сотрудников банка и иностранного гражданина. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги – акции ПАО «Промсвязьбанк» и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной», – указали в СК.

Подозреваемым удалось перечислить на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов. Для создания видимости законности операций были изготовлены фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступления по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

В понедельник сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева по статьям о даче и получении взяток.

В сентябре 2019 года следствие объявило экс-владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых в международный розыск. Их заочно обвинил в растрате более 102 млрд рублей. 

В декабре 2017 года Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. После этого стало известно, что совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России.



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