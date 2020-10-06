 

Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса «Лидеры России»

06.10.2020, 16:48, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин заявил, что сам мог бы поучиться у победившей в суперфинале конкурса «Лидеры России» директора новосибирского Экономического лицея Людмилы Некрасовой.

Глава кабинета министров встретился с Некрасовой во вторник в Доме правительства, поздравил ее с прошедшим Днем учителя, а также с победой в суперфинале конкурса, передает ТАСС.

«Я знаю не понаслышке об этом конкурсе, принимал участие в роли наставника. Надеюсь, что мы с вами поработаем, я также буду учиться у вас тому, что вы умеете лучше», – обратился Мишустин к Некрасовой.

Она поблагодарила Мишустина за то, что он стал ее наставником.

Премьер-министр отметил, что ему интересно узнать мнение директора лицея о том, «какие шаги необходимо делать для совершенствования системы просвещения в РФ», о национальном проекте «Образование». Председатель правительства выразил уверенность, что знания и компетенции Некрасовой как директора лицея «не просто пригодятся, а будут крайне востребованы в системе просвещения» России. Мишустин предложил Некрасовой подробнее обсудить эту тему.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе главы государства. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации и продвижению общественных инициатив.



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