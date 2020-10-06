В Нижнем Новгороде сотни людей пришли на прощание со Славиной

06.10.2020, 16:45, Новости дня

В Нижнем Новгороде 6 октября прошла церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной. Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" 2 октября облила себя бензином и подожгла возле здания регионального управления МВД. Перед актом самосожжения она написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Гражданская панихида прошла в Доме учёных. Проститься с Ириной Славиной пришли сотни людей. Среди них – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее он написал, что скорбит о гибели журналистки, и заявил, что будет добиваться расследования её причин.

После гражданской панихиды её участники устроили шествие по улицам города – к месту гибели Славиной. В шествии приняли участие несколько сот человек. Люди шли по проезжей части за машиной, в которой перевозили гроб с телом журналистки.

Коллеги Славиной расценивают её гибель как акт самопожертвования, напоминая о многочисленных случаях давления на неё и преследования за журналистскую деятельность. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналист Наталья Резонтова.

"Это не суицид, к которому нас так склоняет сейчас власть. Это высший акт самопожертвования… Она понимала, что работать ей, выполнять свой журналистский долг так, как она это видела в её независимом СМИ, ей не дадут. Это был высший ответ этой системе. То, что она выбрала, – это мучительная смерть, но это факел, который должен разбудить и должен ткнуть мордой тех людей, которые её третировали в течение двух лет", – сказала коллега Ирины Славиной.