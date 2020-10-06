 

Жителей Тюмени два часа пугал мужчина с ножом

06.10.2020, 16:23, Разное

Утром 6 октября жители одного из дворов в микрорайоне Плеханово в Тюмени увидели стоящего в проеме окна на пятом этаже мужчину с ножом в руках. Он выкрикивал различные требования к прохожим, среди которым было возвращение к нему супруги.

Прибывшие на место сотрудники полиции заподозрили, что за странным поведением мужчины может стоять наркотическое опьянение. Они вызвали себе на помощь специальную бригаду медиков. Эти специалисты ехали по вызову два часа.

После длительных переговоров мужчина вернулся к себе в квартиру, однако открывать входную дверь участковому он не стал, передает сайт URA.Ru. Проникнуть внутрь полицейским удалось только после прибытия матери возмутителя общественного спокойствия.

Версия об употреблении наркотиков не подтвердилась. Выяснилось, что у мужчины случился нервный срыв из-за разрыва с женой.



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