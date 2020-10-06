Кредо спецназа ВМС США стало гендерно нейтральным

06.10.2020, 16:20, Новости дня

Военно-морские силы США изменили официальное кредо «морских котиков», заменив везде слово «мужчина» на другие слова, не указывающие на половую принадлежность, пишет Fox News. Согласно официальной позиции флота, эти изменения призваны расширить кадровый резерв для элитного подразделения. При этом ни одной женщине до сих пор не удалось до конца пройти курс обучения «морских котиков».

Нужно ли «морским котикам» бесполое кредо? На этой неделе ВМС изменили кредо подразделения Navy SEALs, чтобы оно стало гендерно нейтральным. Вот некоторые примеры. «Обычный мужчина с необычным стремлением к успеху» теперь звучит как «Обычные граждане с необычным стремлением к успеху». Другое изменение: вместо «Этот мужчина — я» теперь говорится «Этот боец — я». Хм…

Официальный представитель отметил, что, хотя ни одна женщина ещё не прошла до конца курс «морского котика», изменения станут залогом того, что в это подразделение будут набираться таланты из как можно более широкого кадрового резерва.

Президент тем временем заявил: «Я немедленно отменю этот нелепый приказ!»

Конечно, никому не легко заслужить звание «морского котика» — это хорошо известно. Спросите хотя бы моего друга Стива, он провалил испытания 27 раз! А вот как он тренируется.

(Шум воды и собачий лай.)

Недостаточно хорошо, Стив!

Итак, Кэт, ты всегда хотела быть «морским котиком». Хотя, по-моему, ты представляла себе, что это вроде работы в (магазине одежды. — ИноТВ) Wet Seal. Ты чувствуешь, что теперь ты на шаг ближе к цели?

КЭТРИН ТИМПФ, ведущая Fox Nation: Я теперь на сто процентов ближе! Я увольняюсь, Грег, извини, мне и самой нелегко говорить это, но я всегда знала, что я просто создана для Navy SEALs. Но потом я прочла это кредо, в котором совсем не упоминались девочки. И я такая: «Ну, значит, я не смогу!»

Конечно же, всё вышесказанное на самом деле не про меня. Но я спрошу: есть ли вообще человек, подходящий под это описание? Ведь официальный представитель заявил, что они делают так для того, чтобы обеспечить набор из самого лучшего, самого квалифицированного кадрового резерва, какой только может быть.

Я даже не могу себе представить, что где-то есть женщина, настолько упорная, настолько сильная, настолько крутая, что она совершенно точно годится в «морские котики» — и при этом она смотрит на кредо и говорит: «А вот этого я не выдержу! Ну, что ж поделать…» (Разводит руками.) Вот этот смайлик.

Дельное замечание!

Дата выхода в эфир 03 октября 2020 года.