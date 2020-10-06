Ученые из США получили наиболее четкое изображение туманности Киля с помощью Gemini South

06.10.2020, 16:12, Разное

Ученые из США смогли получить наиболее четкое изображение эмиссионной туманности Киля, также известной под альтернативным названием NGC 3372. Полученные при помощи телескопа Gemini South данные ошеломили специалистов.

В составе туманности Киля – плотное облако пыли и газа. Здесь происходит активное формирование новых светил. Подобные зоны в космическом пространстве астрономы прозвали “яслями” для звезд. Эти области манят, в них стремятся заглянуть все, кто много лет исследует космос.



По словам физика и астронома Патрика Хартигана, представляющего Университет Райса, полученные снимки NGC 3372 в ближнем инфракрасном диапазоне “ошеломляют”. Это кадры с изображением туманности Киля, имеющие наиболее высокое разрешение на сегодняшний день. Благодаря такой детализации специалисты смогли рассмотреть параллельные гребни, ранее не наблюдавшиеся по краям NGC 3372, синусоидальные волны практически идеальной гладкости, а также несколько искаженных фрагментов вверху, напоминающих сильный звездный ветер. Астрономам удалось увидеть и детальное взаимодействие скопления горячих молодых звезд с облаком газа и пыли.