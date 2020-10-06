Обвинившая Криштиану Роналду в изнасиловании жительница США подала иск в суд

06.10.2020, 16:12, Разное

Жительница США Кэтрин Майорги, которая обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, подала на него иск в суд. Женщина уже обращалась с подобным заявлением против форварда ФК «Ювентус».

Как пишет портал NewInform, в первый раз правозащитникам спортсмена удалось обжаловать иск. Теперь заявление Кэтрин Майорги суд намерен рассмотреть заново. Документы, которые прислала жительница США, уже находятся в окружном дворце правосудия в Неваде. По предварительной информации, заседание по этому делу должно пройти в начале зимы.

Американка уверяет, что Криштиану Роналду совершил на нее нападение в отеле, расположенном в Лас-Вегасе. Пострадавшая сторона хочет, чтобы футболист ей выплатил в качестве компенсации морального ущерба более 200 тысяч долларов.