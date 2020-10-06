 

Дело Ефремова направили в Мосгорсуд на рассмотрение апелляций

06.10.2020, 16:08, Новости дня

Пресненский суд Москвы передал дело актера Михаила Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения жалоб на приговор, сообщили в пресс-службе суда.

«Пресненский суд передал дело в Мосгорсуд для рассмотрения во второй инстанции после получения всех жалоб на приговор и возражений на них. Дата рассмотрения дела Мосгорсудом станет известна позднее», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

В сентябре Петр Хархорин, третий адвокат Ефремова, попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.



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