В Киргизии изъяли деньги из банкоматов

06.10.2020, 15:48, Новости дня

Президент союза банков Киргизии Анвар Абдраев рассказал, что в стране изъяли денежные средства из банкоматов и отключили сами автоматы.

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов для того, чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Ну вы знаете печальный опыт 2005 и 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение», – передает его слова Sputnik Киргизия.

При этом Адбраев добавил, что скорее всего уже к среде офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь.

В нескольких крупных банках страны подтвердили информацию, что снять деньги со светов сейчас невозможно.

Однако известно, что платежная система «Золотая Корона» не останавливала перевод денег в Киргизию на фоне протестов и надеется на скорейшее разрешение ситуации с банками в стране, передает РИА «Новости».

«Сервис денежных переводов «Золотая Корона» работает в Киргизии в штатном режиме, несмотря на то, что сегодня была приостановлена работа банковских офисов, и операции по получению переводов наличными были недоступны», – сообщили в пресс-службе сервиса.

Также в компании выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации.

«Уверены, что клиенты не пострадают, поскольку у «Золотой Короны» существует возможность зачислить перевод на банковскую карту в мобильном приложении, без посещения офиса банка», – добавили в пресс-службе.

Протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.