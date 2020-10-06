Армения заявила о ракетном обстреле Степанакерта Азербайджаном

06.10.2020, 15:48, Новости дня

Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать ракетами столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, заявило Минобороны Армении.

«Противник начал ракетный обстрел Степанакерта», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян.

В городе раздалось несколько взрывов, власти включили сирену, люди начали спускаться в убежища.

Ранее во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.