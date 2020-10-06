 

Армения заявила о ракетном обстреле Степанакерта Азербайджаном

06.10.2020, 15:48, Новости дня

Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать ракетами столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, заявило Минобороны Армении.

«Противник начал ракетный обстрел Степанакерта», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян.

В городе раздалось несколько взрывов, власти включили сирену, люди начали спускаться в убежища.

Ранее во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Расшифровка черных ящиков доказывает вмешательство в работу самолета МАУ

06.10 / SpaceX повторно отложила запуск спутников Starlink

03.08 / Скотт Гудстайн: «Необходимо понимать, где собираются избиратели, и идти к ним»

25.07 / В РФ нашли возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

30.09 / В Еврокомиссии заявили, что полностью доверяют вице-президенту Йоуровой, отставки которой требует Орбан

25.09 / Кремль оценил необходимость введения ограничений из-за коронавируса

02.07 / Участки закрылись, но борьба с дезинформацией продолжается

29.06 / Новая ракета «Ангара» оказалась в три раза (sic!) дороже «Протона»

10.07 / Смартфон Redmi K30 5G резко упал в цене в Китае

30.06 / Пребыванию Чехова в Сибири посвящена выставка в Иркутске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска