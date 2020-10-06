 

Мнение: Утро в Бишкеке

06.10.2020, 15:40, Разное

Коротко по развитию майдана в Бишкеке.

1. Под утро протестующие захватили еще и мэрию Бишкека. В результате протестов в Бишкеке убит 1 человек, 570 ранено (включая несколько десятков сотрудников милиции и ОМОНа, есть тяжелые). Разграблен парламент, подожжен "Белый дом", совершено нападение на 6 машин скорой помощи.
2. Президент Киргизии заявил, что ведет переговоры с оппозицией и готов пойти на отмену итогов выборов, если ЦИК после рассмотрения, признает нарушения "существенными". Президент заявляет что держит ситуацию под контролем (хотя ночью было непохоже).
3. Вслед за экс-президентом Атамбаевым, которого ночью освободили из СИЗО НГКБ в Бишкеке, в одной из колоний был освобожден бывшей премьер-министр Сапар Исаков. Также освобождены из мест заключения еще несколько человек "политических".
4. Утром в Бишкеке возобновилось движение транспорта, ремонтные службы начали восстановление разрушенного муниципального имущества, уборку камней, ремонт светофоров и так далее. Убытки после погромов будут знатные.
5. Администрация президента отрицает заявления, что он бежал из страны. Заявляется, что он продолжает находится в Бишкеке, но его место нахождения не конкретизируют. МВД Киргизии заявляет, что ситуация нормализуется и "относительно контролируется". Между тем, экс-зам.начальник МВД Асанов провозглашен "комендантом Бишкека".
6. Заявляется, что в городе идет формирование "народных дружин для защиты революции".


Белорусская оппозиция горюет, что белоруссы неправильно протестуют и за 2 месяца протестов не могут добиться того, чего в Киргизии "добились" за 1 день.
Собственно, тут наглядно видно, чего хотят для Белоруссии, если учитывать 15-летний опыт "киргизинга". Разница же тут простая – в Минске ОМОН удержал ситуацию под контролем, а в Бишкеке нет.
В Минске силовики остались верными Лукашенко, а в Бишкеке отмечались случа оставления постов или даже вовсе перехода сотрудников на сторону оппозиции.

Сейчас же, допустив ночные события в Бишкеке (подготовка к которым была очевидна еще до выборов), власти пытаются отделаться частичными уступками, вроде обещаний или даже согласия на новые парламентские выборы (будет смешно если оппозиция там снова пролетит – даже по предварительным опросам, ни одна из оппозиционных партий там не имеет более 10% популярности). Попутно будут пытаться договориться с некоторыми оппозиционерами. С другой стороны, такие фигуры как Атамбаев, не говоря уже о лидерах оппозиции связанных с США, будут требовать большего, включая досрочные выборы президента и передачу власти оппозиции.

Ситуация очевдино будет развиваться, ибо вопрос о власти в Киргизии поставлен ребром.

Источник: Colonel Cassad



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