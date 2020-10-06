К чему привели акции протеста в Киргизии

06.10.2020, 15:23, Разное

4 октября в Киргизии прошли выборы в парламент. Позже ЦИК сообщила, что партии “Мекеним Кыргызстан”, “Биримдик”, “Кыргызстан” и “Бутун Кыргызстан”, три из которых являются провластными, набрали наибольшее количество голосов.

Накануне в стране начался митинг против объявленных итогов выборов. На улицы Бишкека вышли тысячи представителей оппозиционных партий и другие недовольные результатами граждане. 11 из 16 партий признали выборы недействительными, поскольку уверены в фальсификации.

К вечеру акции протеста превратились в беспорядки. Толпы людей разгоняли силовики. В ход шли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Несмотря на столкновения, протестующим удалось ворваться в здание Белого дома и занять депутатские кресла в зале заседаний парламента.

Лидер проигравшей на выборах партии “Ата-Мекен” Жанар Акаев намерен создать новое “народное” правительство. Также политик хочет, чтобы в стране был новый премьер-министр. Эти люди смогут организовать “честные и прозрачные” выборы в Киргизии, уверен оппозиционер.

Член партии “Ата-Мекен” Тилек Токтогазиев считает, что представителей провластных партий нельзя допускать ко власти. Также им не стоит занимать какие-либо должности.

Оппозиционеры Киргизии планируют назначить коменданта столицы. Кроме того, в настоящий момент в соцсетях организуют команды из народных дружинников, которые будут поддерживать порядок на улицах городов, поскольку милиция этого не делает.