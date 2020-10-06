 

У 82% пациентов с коронавирусом возникают неврологические симптомы

06.10.2020, 15:17, Разное

Ученые из США обнаружили, что у 82% пациентов с коронавирусом развиваются различные неврологические симптомы. Они жалуются на головные боли, энцефалопатию, помутнение в сознании и головокружение.
Авторы научной работы наблюдали за состоянием здоровья 500 зараженных COVID-19, которые попали в больницу. У 8 из 10 госпитализированных фиксировались неврологические симптомы. 45% заболевших начали жаловаться на мышечные боли, 38% – на головные. Головокружение и энцефалопатия наблюдались у 30% инфицированных. 11% заявляли о расстройствах обоняния, а 16% жаловались на отсутствие вкуса.

Среди пациентов с энцефалопатией уровень смертности достигал 22%. Этот показатель у остальных категорий больных составлял 3%.



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