Коронавирус способен сохраняться на коже 9 часов

06.10.2020, 15:17, Разное

Ученые из Японии установили, что коронавирус способен оставаться активным на коже до девяти часов. Этот показатель в четыре раза больше, нежели у гриппа.

Ученые проанализировали кожу людей после смерти, которая часто используется в хирургической практике при пересадке. Установлено, что на данной поверхности вирус мог сохраняться до девяти часов подряд. Полученная информация поможет разработать новые методы профилактики контактных заражений.

Для науки ранее оставалась неизвестной стабильность COVID-19 на коже человека. Теперь группа ученых сгенерировала модель безопасного воспроизводства вируса. Она и продемонстрировала, на что способен патоген.

Кожа умерших людей поступила в лабораторию до проведения практических экспериментов. Такое решение было принято, чтобы здоровые добровольцы не подхватили вирус. Клетки кожи авторы научной работы смешали с образцами COVID-19 и вируса гриппа, который распространяется контактным и воздушно-капельным путем. Установлено, что обычный грипп на поверхности кожи хранится до двух часов.