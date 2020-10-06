 

Мнение: Пятно

06.10.2020, 15:15, Разное

Официальные СМИ бомбят сообщениями о "рассасывании" зловредного ядовитого "пятна" возле Камчатки. Правда, что там именно за яд – пока ясности нет. Местный губернатор сообщил, что возможно, речь идет об утечке с. Козельского полигона. Стоит отметить, что согласно отчету местного минприроды, "…Козельский полигон создан в 1979-81 г.г. областным "Камчатсельхозснабом" без соответствующего проекта и с нарушением «Временной инструкции по уничтожению ядохимикатов и тары из-под них, признанных непригодными к использованию»…"

При этом известный эколог Яблоков не столь умиротворен, как российские СМИ – он полагает, что течением "пятно" уносит к югу полуострова, а концентрация ядовитых и опасных веществ достаточна, чтобы создать ситуацию экологической катастрофы на обширной площади. Главное – неизвестно – продолжается ли еще отравление.

Кроме того, выяснилось, что информация об утечке была получена чуть ли не месяц назад. Но так как именно в этот период проходили выборы, на которых и победил нынешний губернатор Солодов, было решено не будоражить общественность. Да и вообще – меньше знаешь – "правильнее" голосуешь. Лучше всего, когда электорат вообще не поднимает головы, а в уши льются помои из телевизора. На выходе получатся идеальные граждане – мечта любой диктатуры.

Источник: Эль Мюрид



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