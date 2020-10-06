 

На посольстве США в Белоруссии появилась табличка «Бывшая колония Великобритании»

06.10.2020, 15:13, Разное

Минский жестяной комбинат изготовил новые таблички для дипломатических представительств иностранных государств в столице Белоруссии.

Согласно новым официальным стандартам, принятых правительством, большинство государств изменят свои названия на исторически целесообразные. Первая обновлённая табличка «Бывшая колония Великобритании» была водружена на посольстве США.

– В соответствии с недружественной позицией ряда государств по отношению к законно избранной народом белорусской власти, и белорусскому государству было принято решение изменить названия этих стран на исторически справедливые. По новому стандарту, Украина будет называться бывшая УССР, Польша — бывшая Российская империя, ФРГ — оккупированная ГДР. Первой справедливую табличку на своё посольство получили Соединённые Штаты, завтра новые названия получат ещё пять дипломатических представительств, — заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Всего, по словам белорусских властей, таблички в течение месяца будут заменены на 80 посольствах. Вместе с этим соответствующие изменения в названиях государства внесут в публикациях в СМИ и школьные учебники по истории и географии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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