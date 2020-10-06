Пашинян посетил Нагорный Карабах

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06.10.2020, 15:08, Новости дня

Армянский премьер Никол Пашинян в понедельник провел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике совещание с представителями вооруженных сил, сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Пашинян посетил 5 октября Республику Арцах (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД). Премьер-министр провел совещание с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом ВС», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

На совещании командующий армией обороны Карабаха генерал-майор Джалал Арутюнян доложил оперативную обстановку, рассказал о контрударах по противнику и о планах вооруженных сил.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.



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