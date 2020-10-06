Прокурору, который попал в скандал после назначения в Тернопольскую область, дали должность в Киеве

06.10.2020, 15:00, Новости дня

Николаю Петришину, который после скандала покинул должность прокурора Тернопольской области через неделю после назначения, дали новую должность. Об этом свидетельствует информация на сайте специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В разделе, посвященном структуре спецпрокуратуры, Петришин указан как заместитель ее руководителя.

Центр противодействия коррупции отметил в Facebook, что на должность Петришина назначила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

“И действительно, подумала Венедиктова, зачем освобождать прокурора, у которого за последние несколько лет появились две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и четыре автомобиля? Ценный кадр”, – говорится в сообщении.

На фото – 30-річний Микола Петришин, якого у вересні призначили, а за кілька днів попросили з посади прокурора… Posted by Центр Протидії Корупції on Esmaspäev, 5. Oktoober 2020

Спецпрокуратура, в которой теперь работает Петришин, территориально находится в Киеве.

30-летнего Петришина назначили прокурором Тернопольской области 11 сентября. Адвокат Роман Маселко рассказал, что прокурор в первый же день устроил попойку в своем кабинете по случаю назначения, где оскорблял подчиненных, употребляя нецензурную лексику.

На пресс-конференции 15 сентября Петришин отрицал факт пьянки. По его словам, инспекция установила, что никаких празднований в кабинете прокурора не было, а пройти тестирование на драгере ему не предлагали, писал сайт Terminovo.

Издание “Тернополяни” утверждало, что 16 сентября Офис генпрокурора попросил Петришина покинуть должность. Официальная причина увольнения, по данным сайта, – недоразумения, возникшие в отношениях с коллегами, неофициальная – пьянка на рабочем месте.

18 сентября Венедиктова назначила прокурором Тернопольской области Андрея Миколайчука.