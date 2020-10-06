 

Бутусов: Чтобы выбросить “Росатом” из Украины, американцы готовы терпеть значительные неудобства с выплатами по контракту

06.10.2020, 15:00, Новости дня

“Энергоатом” выбрасывает Россию с украинского атомного рынка. 

Украина продолжает сокращать энергозависимость от России в поставках ядерного топлива для украинских ядерных реакторов. 30 сентября произошло важное событие – подписан контракт по поставках топлива на Ровенскую атомную станцию между президентом американской компании Westinghouse Патриком Фрагманом и врио президента “Энергоатома” Петром Котиным. Подписание состоялось в Офисе президента в присутствии президента Владимира Зеленского, временной поверенной в делах США Кристины Квинн и посла Швеции Тобиаса Тиберга (Westinghouse – компания США, а производство топлива находится в Швеции). Контракт — это действительно серьезный политический прогресс для Украины в ядерной энергетике.

Риск срыва подписания договора с Westinghouse был очень велик – ведь из-за развала энергорынка правительство лишило “Энергоатом” доходов за поставленное топливо, и выплаты по поставкам Westinghouse проводятся с нарушением графика. Однако надо отметить, что Westinghouse проявил терпение, а “Энергоатом” и Офис президента проявили настойчивость. Это очень хороший сигнал – чтобы выбросить “Росатом” из Украины, американцы готовы терпеть значительные неудобства с выплатами по контракту. Политическое значение этого шага очевидно.

На данный момент в 6 из 15 реакторов на украинских АЭС используется топливо Westinghouse – это четыре блока Запорожской станции, и два блока Южно-Украинской. С 2021-го американское топливо начнет поступать на один из блоков Ровенской АЭС. К сожалению, процесс полного замещения российского топлива и процесс строительства собственного хранилища отработанного топлива идут не быстро. Россия всеми силами лоббирует поставки “Росатома”, пытается удержаться с помощью коррупции и подковерных договоренностей.

В ноябре 2018-го Westinghouse заявила о готовности полностью заместить Россию, чтобы Украина отказалась от услуг “Росатома”. Договоренность о поставках на Ровенский блок топлива была достигнута в 2018-м году, еще правительством Гройсмана. Но контракт подписан только сейчас – политически очень важно, что сорвать подписание договора России не удалось, несмотря на смену власти.

Мы показали пример последовательной политики. Ведь энергетика – это один из фронтов необъявленной войны РФ против Украины. Россия использует энергетику для шантажа и давления, и отказ от зависимости в поставках топлива для Украины остается одним из приоритетов национальной безопасности.

Будем надеяться, что несмотря на все проблемы, Westinghouse начнет поставлять 100% топлива, а завершение постройки хранилища отработанного топлива “Энергоатомом” будет завершено, и Украина полностью разорвет отношения с РФ в этой сфере.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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