Деньги сдавали мешками

06.10.2020, 14:55, Разное

В Петербурге оглашен первый приговор по делу о миллиардном мошенничестве в структурах Ростехнадзора.

Бизнесмен Марат Каюмов, участвовавший в хищении 5,6 млрд рублей у строительных компаний Северо-Запада, получил условный срок, частично возместив ущерб потерпевшим почти на млн долларов.

Северо-Западное управление Ростехнадзора в Петербурге. Фото: 2gis.ru

В конце 2017 — начале 2018 года по структурам Ростехнадзора прокатилась волна арестов. Уголовные дела были заведены сразу в нескольких региональных представительствах федерального ведомства. В 2017-м следователи пришли в Северо-Уральский и Западно-Уральский управления, в апреле 2018-го был арестован глава Нижне-Волжского. Тогда же в мае дело дошло до Северо-Запада: был арестован глава управления Григорий Слабиков, которого подозревали в хищении 4,7 млрд рублей (позднее цифра выросла до 5,6 млрд).

Как установило следствие, деньги были похищены со счетов саморегулируемых организаций (СРО). Эти фирмы создаются ради компенсационных фондов, из которых в случае форс-мажорных обстоятельств можно получить финансовую помощь. Компании, участвующие в создании СРО, в данном случае строительные, регулярно перечисляют в фонд процент от прибыли. В Петербурге строительных фирм несколько сотен, а потому общая сумма взносов была внушительной. Чтобы деньги не лежали мертвым грузом, они направлялись в инвестиционную компанию «Норд-Вест капитал» для вложения в краткосрочные инвестиционные проекты. Ее гендиректор Алексей Шувалов и его партнер Алексей Елисеев должны были распределять деньги в рост на быстроокупаемые проекты.

Как установило следствие,

вместо того чтобы инвестировать полученные средства в какие-то проекты, Шувалов и Елисеев их просто воровали.

Причем делали они это, как следует из показаний Шувалова, по указанию директора управления Ростехнадзора по СЗФО Григория Слабикова.

СРО, куда строители вносили взносы, на Северо-Западе РФ было три: «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». Гендиректором последней и являлся до своего ареста Марат Каюмов. Как выяснило следствие, взносы, собираемые со строительных компаний, уходили в «Норд-Вест капитал» не полностью. Часть оседала в карманах директоров СРО. Все они в настоящее время ожидают решения суда.

«Идея создания СРО как некоего буфера в строительном бизнесе родилась еще в конце 90-х годов, — рассказал «Новой» директор строительной фирмы Юрий Игунов. — Те, кто остался в бизнесе после дефолта 98-го года, решили, что выживать скопом легче, чем поодиночке. Воспользоваться деньгами СРО мог любой, кто платил взносы. Но только в случае форс-мажорных ситуаций. После назначения на пост главы Ростехнадзора Слабиков сразу обратил внимание на этот фонд».

От Ростехнадзора зависит буквально всё в российском бизнесе. Ростехнадзор разрешает или не разрешает ввести в строй торговые центры. Решает, насколько безопасны условия труда работников, созданные на предприятии. Какой высоты должна быть труба, какой ширины лифт, какого диаметра люк. Достаточно ли экологична помойка. Безопасно ли в конкретном месте добывать нефть. Может ли работать электростанция. Разрешено ли подключить жилой дом к коммунальным сетям — водоснабжению, электричеству, канализации. Можно ли в построенном доме жить. И вообще — может ли та или иная компания в принципе строить дома.

Неудивительно, что при такой всесильности сотрудники Ростехнадзора периодически попадают в сводки о возбужденных делах по взяточничеству или мошенничеству.

Слабиков, если верить материалам уголовного дела, взятки не брал, однако в ходе следствия сдал денег и ценностей на общую сумму в 35 млн евро. Притом что в налоговой декларации за 2017 год его доход указан в полтора миллиона рублей, жены — два с половиной миллиона.

«Никто из нас, владельцев небольших строительных фирм, не знает, какими суммами оперировали СРО, — рассказал Игунов. — Взносы у всех разные, без них на строительный рынок не зайдешь. Вот и платим своеобразный дополнительный налог. Следствие выявило хищение 80 млн долларов (5,6 млрд рублей на момент ареста Слабикова). Но лично я уверен, что речь идет о гораздо более серьезных суммах».

Григорий Слабиков начинал карьеру чиновника в 1992 году в мэрии Петербурга. В возрасте 32 лет возглавил Комитет имущественных отношений: по некоторым данным — благодаря родственным связям с женой Анатолия Собчака Людмилой Нарусовой. Впрочем, в мэрии Петербурга Слабиков проработал недолго: В ноябре 1993-го ушел с поста председателя КУГИ на не особо значимую должность директора Санкт-Петербургского территориального агентства Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве). На посту председателя КУГИ его сменил Михаил Маневич (убит снайпером 18 августа 1997 года). В течение десяти лет Слабиков руководил различными отделениями Российского фонда федерального имущества, а в 2009-м был назначен на должность руководителя Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Григорий Слабиков в зале суда. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Не знаю, как в других сферах деятельности, но в строительстве Ростехнадзор контролирует буквально каждую мелочь, — говорит Игунов. — С одной стороны такой контроль объясним: если жилой дом рухнет из-за некачественного бетона, жертв не избежать. Но с другой стороны, возможность тотального контроля вызывает чувство вседозволенности. Видимо, поэтому, когда Слабиков решил контролировать СРО, владельцы хранившихся там денег не посмели ему возразить».

Получив контроль над СРО, Слабиков, по данным следствия, решил просто присваивать взносы. Директор СРО «Стандарт-Изыскания» Марат Каюмов, в свою очередь, по версии следствия, входил в преступную группу, созданную Слабиковым. Сразу после ареста он пошел на сделку со следствием, дал показания на чиновника и даже вернул часть похищенного: 811 тысяч долларов, хранившихся в банковской ячейке. Такая лояльность вылилась в три года условного срока (по статье 159 УК РФ «Мошенничество» предусматривается срок заключения до 10 лет лишения свободы).

Еще один фигурант этого дела гендиректор «Норд-Вест капитала» Алексей Шувалов тоже пошел на сделку, и дело в отношении него будет слушаться в особом порядке, то есть без судебного следствия. Остальные фигуранты закончили ознакомление с 200 томами дела, и 1 октября нынешнего года прокуратура Петербурга заявила, что дело передано в Дзержинский суд Петербурга для судебного рассмотрения.

Максим Леонов

специально для «Новой»