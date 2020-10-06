Ученые: Избыток фолиевой кислоты во время беременности вредит развитию мозга эмбриона

06.10.2020, 14:53, Разное

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе провели исследование влияния употребления фолиевой кислоты в период беременности на развитие плода. Специалисты обнаружили, чрезмерный прием витамина отрицательно сказывается на развитии мозга эмбрионов.

Ученые проводили эксперименты на беременных мышах, которых разделили на три группы. Первой из них специалисты давали нормальное количество витамина, другой – в десять раз превышающее рекомендуемую норму, а третьей – не давали совсем. По окончанию исследования эксперты обнаружили у потомства мышей, принимавших много фолиевой кислоты, существенные изменения в мозге. Их можно сравнить с теми, которые возникают в случае недостатка витамина. Ученые подчеркивают, и нехватка, и избыток фолиевой кислоты отрицательно сказываются на развитии плода, поэтому необходима оптимальная дозировка.

Для избегания проблем с развитием мозга эмбрионов исследователи призывают пересмотреть рекомендованные суточные нормы фолиевой кислоты для беременных. По словам специалистов, существует вероятность неправильного метаболизирования организмом этого элемента, что требует дальнейшего изучения.