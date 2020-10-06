 

Настя Ивлеева показала большую грудь и “ноги-базуки” на фото в купальнике

06.10.2020, 14:53, Разное

Блогер и ведущая Настя Ивлеева поделилась забавным снимком в купальнике. На фотографии она предстала с огромной грудью и так называемыми «ногами-базуками». В описании к публикации звезда проекта «Орел и решка» добавила, что автором снимка является супруг.
Настя Ивлеева и Элджей уже несколько дней отдыхают на Мальдивах. Рэпер запечатлел возлюбленную на фото, используя специальный фильтр. На снимке Ивлеева получилась с огромными ногами, большой грудью и мускулистыми руками. Оба артиста обладают отличным чувством юмора, поэтому супруга рэпера не постеснялась опубликовать получившееся фото в ленту Instagram.

Поклонники Ивлеевой оценили ее новую фотографию. В комментариях фанаты начали придумывать названия для снимка. Некоторые предположили, что ведущая на столько сильно поправилась после карантина, введенного на фоне распространения коронавируса. Без внимания не осталась и грудь знаменитости. Недавно она просила ее найти, поскольку в процессе похудения бюст сильно уменьшился.



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