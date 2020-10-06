Самолет с неисправными шасси сел в Пулково
06.10.2020, 14:48, Новости дня
Летевший в Йошкар-Олу и решивший вернуться в Пулково из-за неисправного шасси самолет благополучно приземлился в аэропорту отправления, сообщили в пресс-службе управляющей воздушной гаванью компании «Воздушные ворота северной столицы».
Экипаж самолета «РусЛайна» с 26 пассажирами и тремя членами команды на борту доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в Пулково, передает РИА «Новости».
«В 14.32 самолет авиакомпании «РусЛайн» (рейс 7R 289A) совершил благополучную посадку в аэропорту «Пулково», – сказали в пресс-службе компании.
Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения.
Ранее сообщалось, что неисправный борт начал готовиться к посадке в Пулково.
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