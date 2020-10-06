 

Турция выразила готовность работать с Россией по Карабаху

06.10.2020, 14:48, Новости дня

Турецкая сторона готова работать с Россией для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Конфликт в этом регионе нуждается в решении в корне, существует необходимость совместной работы Москвы и Анкары, сообщил МИД Турции, передает РИА «Новости».

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, когда было заключено перемирие.



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