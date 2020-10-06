 

Приостановка бесплатного проезда, электронные билеты, штрафы — новые ограничения в Москве

06.10.2020, 14:45, Разное


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Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в столице вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями по борьбе с коронавирусом.

Так, с 9 октября и до окончания каникул будет приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте. Уплаченные за проезд деньги будут «заморожены».

С 9 до 28 октября приостановят бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Все эти категории граждан в данный момент обязаны оставаться дома.

Ограничения также коснутся продаж билетов в театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству Москвы. Теперь билеты можно будет приобрести только в электронном виде. Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.

Кроме того, все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать городские власти о переводе не менее 30% персонала и всех сотрудников из групп риска на удаленную работу. Работодателям, не предоставившим такие сведения, грозит штраф или приостановка деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

«Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима – все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни», – подчеркнул глава города.



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