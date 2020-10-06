 

Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила

06.10.2020, 14:43, Разное

Владимир Путин отметил, что угроза COVID-19 для России еще не ушла. По данным оперштаба, за прошедшие сутки вирусную инфекцию обнаружили еще у 11,6 тысячи граждан. Днем ранее стало известно о 10,8 тысячи новых случаев.

Власти готовы к любому сценарию развития событий. Они будут работать согласованно, поддерживать население и сферу здравоохранения. Президент выразил надежду, что все решения найдут понимание во фракциях Думы.

Отметим, что речи о возвращении всеобщего режима самоизоляции в стране пока не идет. В Совете Федерации рассказали, что жесткие ограничения могут ввести только в отношении граждан старше 65 лет.

Ранее вирусолог Альберт Альтштейн сообщил, что заболеваемость коронавирусом этой осенью побьет весенние рекорды. Это связано с тем, что осенью у многих людей ослабленный иммунитет.

Напряженная ситуация с COVID-19 складывается в Москве. Мэр Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с болезнью. В столице с 9 октября приостановили льготный проезд для школьников и пенсионеров.

Напомним, на этой неделе все столичные школы ушли на двухнедельные каникулы. Дистанционных занятий в этот период проводиться не будет. Детские сады и дошкольные группы работают в обычном режиме.



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