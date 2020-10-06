Площадь одного из пожаров в Калифорнии превысила миллион акров

06.10.2020, 14:40, Новости дня

Шокирующий масштаб природных пожаров в Калифорнии достиг еще одной вехи: площадь единичного пожара превысила миллион акров (4050 квадратных километров).

«Августовский комплексный пожар» (August Complex), бушующий в районе Берегового хребта между Сан-Франциско и границей штата Орегон, достиг этой отметки в понедельник.

Это произошло через день после того, как общая площадь земли, выжженная природными пожарами в Калифорнии в этом году, превысила 4 миллиона акров (16 тысяч квадратных километров).

«Августовский комплексный пожар» начался с десятков очагов, вспыхнувших от ударов молний в Национальном лесу Мендосино в середине августа.

Губернатор Гейвин Ньюсом сообщил, что огонь выжег больше земли, чем все природные пожары в Калифорнии с 1932 по 1999 год.