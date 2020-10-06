Шторм «Дельта» может угрожать Новому Орлеану

06.10.2020, 14:40, Новости дня

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что в южной части Карибского моря сформировался тропический шторм «Дельта» – 25-й шторм, получивший собственное имя в этом году.

Судя по траектории, по которой он движется, «Дельта», вероятно, станет четвертым ураганом, угрожающим американскому побережью Мексиканского залива в этом году.

По последним данным, шторм находится примерно в 265 километрах к юго-юго-западу от города Негрил на Ямайке и движется со скоростью 11 километров в час. Скорость ветра внутри урагана достигает 95 километров в час.

Синоптики полагают, что он может усилиться до урагана, когда подойдет к западному побережью Кубы.

Предупреждения об урагане были выпущены для этого района Кубы. Предупреждение уже действует на острове Хувентуд к югу от Кубы.