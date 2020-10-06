Новая модель Honda Civic готова к серийному производству

06.10.2020, 14:25, Новости дня

Показ обновленной японской модели Honda Civic состоялся совсем недавно, однако группой независимых художников показаны рендеры очередной модификации.

Предложенная модернизированная версия имеет стильную светодиодную оптику, а также улучшенный капот новой формы. Распознать более привлекательную модель можно и по решетке радиатора и стильным бамперам. Новинка получила купеобразный кузов, который может позволить повысить интерес к модели Honda Civic. Задние фонари также отличаются формой и соединены яркой светящейся лентой.

Премьера новой модели Honda Civic пройдет в 2021 году, а старт продаж состоится уже к середине следующего года. Пока производитель не раскрывает никаких параметров новой модели, которая поступит в продажу с приставкой Si.