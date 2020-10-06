 

Новая модель Honda Civic готова к серийному производству

06.10.2020, 14:25, Новости дня

Показ обновленной японской модели Honda Civic состоялся совсем недавно, однако группой независимых художников показаны рендеры очередной модификации.

Предложенная модернизированная версия имеет стильную светодиодную оптику, а также улучшенный капот новой формы. Распознать более привлекательную модель можно и по решетке радиатора и стильным бамперам. Новинка получила купеобразный кузов, который может позволить повысить интерес к модели Honda Civic. Задние фонари также отличаются формой и соединены яркой светящейся лентой.

Премьера новой модели Honda Civic пройдет в 2021 году, а старт продаж состоится уже к середине следующего года. Пока производитель не раскрывает никаких параметров новой модели, которая поступит в продажу с приставкой Si.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Разработчик «Новичка» отверг наличие «сильной» версии вещества

20.07 / Жители Нижегородской области не обращались к врачам из-за запаха газа

05.10 / В Москве утвердили стандарт лечения коронавируса в стационарах

21.07 / Белоруссия предрекла потерю 146 млн долларов из-за России

19.09 / В Минске проходит женский марш солидарности

25.06 / 32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ “Новотроицкое”, у них нет смартфонов для установки “Дій вдома”

25.08 / Выявлены выплаты ПФР пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов рублей

12.08 / Обнаружена связь между развитием рака и ожирением

11.09 / Украина направила ноту Белоруссии после инцидента с послом

28.08 / Китай пригрозил США контрмерами при появлении ракет средней дальности в АТР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска