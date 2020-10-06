 

Бренд Changan в сентябре увеличил продажи в РФ в 3,3 раза

06.10.2020, 14:25, Новости дня

Китайская компания Changan в прошлом месяце продемонстрировала рекордный спрос на свою технику в России.

В частности, уровень продаж увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным промежутком 2019 года. За период с января по сентябрь общее число продаж достигает 4,8 тысяч машин, что на 268% больше, чем годом ранее. Самым продаваемым остается популярный паркетник Changan CS35 Plus на который пришлись свыше 530 продаж в РФ с приростом на 168%. Также эксперты констатировали, что модель CS75 занимает вторую строчку, а замыкает тройку лидеров популярный паркетник CS55.

Каждый из автомобилей обладает современным дизайном, расширенными опциями, а также высокой производительностью. Благодаря представленным показателям удалось достичь увеличения доли бренда на российском рынке.



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