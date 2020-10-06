 

Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

06.10.2020, 14:23, Разное

За последние сутки в Москве выявлено 4082 случая заражения коронавирусом. Выздоровели всего 1156 человек, скончался 31 пациент.

Подобная ситуация наблюдалась в мае этого года. Однако власти не хотят вводить карантин. Они ограничились лишь некоторыми рекомендациями и правилами.

Так, с 9 октября до окончания каникул школьники не смогут ездить в общественном транспорте по льготе. С того же дня граждане старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями и вовсе не смогут передвигаться по городу бесплатно. Для них запрет будет действовать до 28 октября.

Также мэрия обязала работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку. Компании должны информировать правительство Москвы о количестве посещающих офис людей каждую неделю.

В столице до сих пор действует масочный режим. Средства защиты необходимо носить в помещениях.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в мэрии столицы ведут разговоры о жестких мерах по борьбе с коронавирусом. Якобы правительство обсуждает введение карантина и пропускного режима.



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