Игры на пляже и работа в огороде: принц Уильям поделился новыми снимками принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты

06.10.2020, 14:20, Разное

Вчера телеканал ITV выпустил документальный фильм Prince William: A Planet For Us All, из которого поклонники британской королевской семьи и не только могут больше узнать о деятельности принца Уильяма в сфере охраны окружающей среды. Приятным бонусом фильма стали фотографии из личного архива Кембриджей с участием детей Уильяма и Кейт Миддлтон – принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты. В ленте герцог Кембриджский рассказывает, как сильно его дети любят природу и проводить время на свежем воздухе. Снимки это только подтверждают: Луи запечатлен на пляже за увлекательным занятием – наблюдением за выловленной медузой; Джордж трудится на огороде с лопатой, а Шарлотта высаживает цветы в саду.

Принц Джордж Принцесса Шарлотта Принц Луи

Операторы этого фильма следовали за принцем Уильямом в течение нескольких лет, начиная с 2018 года – не только в пределах Великобритании, но и в других странах, чтобы как можно полнее осветить его усилия по сохранению окружающей среды. Британский HELLO! опубликовал несколько примечательных цитат, в частности, о любви к природе детей герцога и о том, почему он столько времени посвящает этой теме:

Это счастье, видеть такую любовь к природе, к прогулкам у своих детей… Они постоянно разглядывают каких-то жучков или наблюдают за тем, как пчелы делают мед… Джордж в особенности, дома он похож на животное в клетке – ему нужно поскорее выбраться наружу.

Вы начинаете о многом задумываться, когда становитесь родителем. Я был достаточно беззаботным парнем, любящим вечеринки, и вдруг у меня родился сын и я: “Погоди-ка, теперь у меня есть этот маленький человечек. И я ответственен за него”. Теперь у меня есть Джордж, Шарлотта и Луи. Мои взгляды и приоритеты поменялись. И вот почему я чувствую себя обязанным делать что-то значимое, быть вовлеченным в такие проблемы. Меня волнует, что, когда моим детям исполнится 20-25 лет, при таком уровне браконьерства может не остаться ни одного носорога в мире. И возможно, исчезнут все слоны. Ситуация действительно срочная и критическая.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта Принц Луи и Кейт Миддлтон