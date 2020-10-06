Дарья Мельникова впервые показала младшего сына

06.10.2020, 14:20, Разное

На вопрос одной из подписчиц ее страницы в Instagram о том, почему они с Артуром Смольяниновым не показывают общественности своих детей, Дарья Мельникова как-то ответила: “Мы ждем момента, когда они сами будут не против”. Для Артура-младшего этого момент настал в апреле, а для младшего Марка – вчера. Дарья опубликовала фотографию с сыновьями на странице своего “материнского клуба” – MOVEM CLUB, где она в том числе делится полезными советами и размышлениями. Так, под этим снимком актриса рассказала о любимых детских книгах.

Наш клуб по праву может называться клубом читающих мам. Мое любимое время с детьми – это время за чтением книг, несмотря на то, что иногда они смотрят диафильмы на синемуде)

Я люблю книги, где картинки… как бы так сказать, деликатные. Они могут быть пастельных тонов в идеале, но могут быть и яркими, лишь бы это было хорошо сделано. Визуальный ряд для меня важен, но, конечно, нам в руки все равно попадают книги, которые, по мнению бабушек, “нужны и важны”, и мы иногда читаем все подряд.

Но все же мои фавориты:

– Серия книг про Карлхена (мне не очень нравится язык, которым написано, но нравятся истории и картинки. Иногда на основе этих историй, я сочиняю свои)

– Шмяк. Абсолютная любовь. Надоедает – убираю. Потом снова возвращаю.

– Пушкин. Сложно найти с хорошими картинками, но тексты…

– Азбуку любим. Разные издания. Старший любит учить буквы.

– Полозкова/ Рупасова/ Мориц – наша любимая троица по стихам. А, Барто, конечно!

У меня довольно скудный набор, я же минималист)

Дарья со старшим сыном

Напомним, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в конце августа 2013-го. В октябре 2015-го у них родился первый сын. О второй беременности Дарьи стало известно в сентябре 2018-го, после того как ее коллега Кристина Асмус выложила в Instagram видео с благотворительного мероприятия: оператор заснял Дарью с уже заметно округлившимся животом во время выступления на сцене. Второго сына она родила в декабре того же года.

Недавно в интервью журналу Psychologies Дарья рассказывала о материнстве:

Рождение детей заставило быстро взрослеть, мне пришлось учиться принимать решения не в спокойном режиме, а в полевых условиях. Поэтому мой опыт такой: торопиться не обязательно. Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарна судьбе за такой расклад. Потому что семья и дети сделали меня лучше. Не все у нас складывается так, как хотелось бы. Но в отношении детей все удачно получилось. Артур – прекрасный отец. Мне кажется, мы изначально когда сошлись, уже были потенциальными родителями, оба хотели большую семью. При этом мы очень легкие на подъем. У нас нет режима, нас ничто не заземляет. Все время путешествуем, шатаемся где-то.