Ученые: Агрессия вызывает еще большую агрессию

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06.10.2020, 14:17, Разное

Ученые из Калифорнийского технологического института исследовали влияние агрессии на последующее поведение. Эксперты проводили эксперименты на мышах.
Ученые подчеркивают, агрессия является врожденным и запрограммированным в мозге поведением, инстинктивно проявляющимся после достижения зрелости, однако часто повторяющиеся переживания могут повлечь за собой его изменение. Исследователи обнаружили усиление жестких нейронных цепей, управляющих агрессию у мышей, после получения победы в агрессивном столкновении, а именно проявление в будущем у самцов повышенной агрессии относительно своих соперников. Ученые исследовали передачу группой синапсов сигналов из недостаточно изученной области мозга, расположенной на стыке между гиппокампом и миндалевидным телом к вентромедиальному гипоталамусу, отвечающему за агрессивное поведение мышей. Специалисты обнаружили долговременную потенциацию синапсов после тренировки агрессии.

В будущем, для выявления мозговых узлов, влияющих на нейронный контур агрессии, исследователи планируют дополнительно изучить изменения нейронной активности в отдельных областях мозга после социального опыта.



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