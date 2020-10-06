Стали известны доходы российских звезд в Instagram

06.10.2020, 14:17, Разное

Журналисты выяснили, сколько в Instagram зарабатывают звезды российского шоу-бизнеса. Исследование было проведено по случаю десятилетия со дня начала работы социальной сети.

Пост у ведущей Ольги Бузовой, которая имеет больше 20 миллионов подписчиков, стоит порядка 400 тысяч рублей. Спортсмен Хабиб Нурмагомедов, конкурирующий с артисткой по числу фолловеров, за год способен заработать на аккаунте свыше 118 миллионов рублей.



Изображение взято с: [email protected]_agentgirl_

Дорогие расценки на рекламу в Instagram называют Настя Ивалеева и Ида Галич. У первой стоимость поста в разделе «Истории» оценивается в 500 тысяч рублей, а в ленте – миллион рублей. Ида Галич зарабатывает 1,4 миллиона рублей за одну публикацию коммерческого характера.



Изображение взято с: [email protected]

За один миллион рублей прорекламировать товар или же услугу готов рэпер Тимати. В два раза больше цену называет Егор Крид. Продюсер Яна Рудковская публикует рекламные посты за миллион рублей, а популярная певица Валерия за 1,5 миллиона.



Изображение взято с: [email protected]

За 200 тысяч рублей можно заказать рекламу от матери четверых детей и жены Джигана Оксаны Самойловой. Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина публикует подобные посты за 300 тысяч рублей.