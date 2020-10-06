COVID-19 подхватил и Трамп, однако его штаб продолжает поддевать Байдена за ношение маски

06.10.2020, 14:15, Новости дня

Советник избирательного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер раскритиковал его соперника Джо Байдена за то, что тот якобы носит медицинские маски исключительно в качестве игры на публику, пишет Business Insider. Как подчёркивает обозреватель издания, подобные заявления, которые до этого озвучивал и лично президент, прозвучали несмотря на то, что у Трампа на днях был обнаружен коронавирус.



Reuters

Несмотря на то что президент США Дональд Трамп был буквально на днях госпитализирован с коронавирусом, советник избирательного штаба Трампа Джейсон Миллер в воскресенье раскритиковал кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена за «чрезмерно осторожный подход» к предотвращению распространения инфекции, пишет Business Insider.

«Что касается Джо Байдена, мне кажется, что он часто использовал маску по-бутафорски. Носить маску важно, но бывало, что он находился метрах в шести-девяти от ближайшего человека и всё равно при этом находился в маске. Такое поведение никак не поможет изменить то, что происходит в стране», — заявил Миллер в эфире передачи The Week на канале ABC News, комментируя по просьбе ведущего меры безопасности, которые принимают для борьбы с коронавирусом на митингах сторонников Трампа.

«Но ещё по поводу Джо Байдена у нас есть такое наблюдение — мы не можем все сидеть всю оставшуюся жизнь по подвалам. Нужно выходить из дома, продолжать жить и бороться с проблемой — разрабатывать вакцину и методы лечения, чтобы в итоге одолеть вирус», — добавил соратник Трампа.

По данным BI, Миллер подчеркнул, что предвыборный штаб Дональда Трампа относится к мерам предосторожности со всей серьёзностью, а на митингах его сторонников маски всем желающим предоставляют бесплатно.

Как напоминает обозреватель Business Insider, в ходе теледебатов между Трампом и Байденом, которые транслировались в минувший вторник примерно за двое суток до того, как президент объявил о том, что у него и его жены обнаружили коронавирус, Трамп сделал в адрес своего соперника аналогичный выпад по поводу ношения масок. «Я маски ношу, но не так, как он. Его как ни покажут — он в маске. Бывает, что он в 60 метрах от зрителей должен выступать, но он всё равно приходит в самой здоровенной маске, что мне доводилось видеть», — заявил тогда Трамп.

С самого начала пандемии коронавируса учёные и эксперты в области здравоохранения в один голос говорят, что широкое применение защитных масок в тех местах, где сохранение достаточной дистанции между людьми невозможно, — особенно в помещениях — значительно снижает риск распространения коронавируса, подчёркивает автор материала.

Как отмечает журналист, президент Трамп в июне в рамках своей предвыборной кампании вновь начал проводить массовые мероприятия, собирающиеся на которых люди как правило не надевают маски и не соблюдают рекомендации по социальному дистанцированию. Кроме того, теперь стало известно, что из присутствовавших на организованном Трампом 26 сентября торжественном приёме по случаю назначения на освободившийся пост судьи Верховного суда США Эми Кони Барретт коронавирусом заразились уже восемь человек, включая самого президента и его супругу, пишет обозреватель BI.

Трамп долгое время отказывался появляться в маске на публике, однако в июле он всё же надел её и даже назвал ношение масок проявлением «патриотизма», говорится в материале Business Insider. Впрочем, после этого президент продолжил появляться на собственных митингах без маски, подчёркивает обозреватель издания. Как напоминает журналист, бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Герман Каин в июле нынешнего года скончался от коронавируса примерно через месяц после того, как посетил митинг Трампа в городе Талса (штат Оклахома), организованный в закрытом помещении.