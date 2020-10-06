 

Бухгалтера обвинили в мошенничестве с питанием для школьников на 54 млн рублей

06.10.2020, 14:08, Новости дня

Бухгалтер в Сочи обвиняется в мошенничестве со школьным питанием на 54 млн рублей, дело передано в суд, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Прокуратура сообщила, что 49-летняя бухгалтер АНО «Стандарты социального питания», занимавшегося организацией питания в сочинских школах, в декабре 2014 года с сообщником сделали семь денежных переводов на счета фирм-однодневок, передает РИА «Новости».

Эти платежи были сделаны за несуществующие договоры об оказании услуг по погрузке-разгрузке продукции, а также составления плана питания.

«При этом фактически организация в данных услугах не нуждалась, так как они выполнялись контрагентами и самой организацией в рамках своей деятельности. Сумма ущерба для предприятия, единственным учредителем которого является администрация Сочи, составила свыше 54 млн рублей», – пояснили в надзорном органе.

Против бухгалтера возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Ее арестовали.

Уголовное дело против сообщника выделили в отдельное производство.

«Прокуратура Центрального района Сочи Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу», – заключили в ведомстве.

Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинение в отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой по делу о взятке в 3 млрд рублей.



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