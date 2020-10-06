Анастасия Решетова объяснила происхождение синяков под глазами у сына

06.10.2020, 13:53, Разное

Модель и бывшая супруга Тимати Анастасия Решетова пояснила о происхождении синяков под глазами у своего сына. Во время трансляции в Instagram некоторые подписчики поинтересовались, откуда они появились у него.

Анастасия Решетова считает, что никаких проблем с синяками нет, поскольку они появляются из-за особенностей организма. Тогда поклонники модели посоветовали ей поговорить с врачом, который сможет подсказать, как их устранить.

Модель отметила, что ранее уже заводила беседу со специалистом по поводу данного вопроса. Медик убедил ее, что проблем со здоровьем у сына Анастасии Решетовой нет. Но все же мама, чтобы обезопасить себя, решила сходить с ребенком в поликлинику для сдачи анализов.