 

Анастасия Решетова объяснила происхождение синяков под глазами у сына

06.10.2020, 13:53, Разное

Модель и бывшая супруга Тимати Анастасия Решетова пояснила о происхождении синяков под глазами у своего сына. Во время трансляции в Instagram некоторые подписчики поинтересовались, откуда они появились у него.
Анастасия Решетова считает, что никаких проблем с синяками нет, поскольку они появляются из-за особенностей организма. Тогда поклонники модели посоветовали ей поговорить с врачом, который сможет подсказать, как их устранить.

Модель отметила, что ранее уже заводила беседу со специалистом по поводу данного вопроса. Медик убедил ее, что проблем со здоровьем у сына Анастасии Решетовой нет. Но все же мама, чтобы обезопасить себя, решила сходить с ребенком в поликлинику для сдачи анализов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Названы звезды, которые быстро пришли в форму после родов

24.08 / Скандалы: Магомед Магомедов: «Я готов пройти полиграф»

06.08 / В захваченном лишенным сана отцом Сергием монастыре умер ребенок

21.08 / Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробной жизни

12.04 / Как космос помогает акциям

05.10 / Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных

27.07 / Дегтярев вышел к участникам акции в поддержку Фургала

29.06 / Мнение: Миссисипи меняет флаг

17.08 / Диетолог Марият Мухина считает “вбросами” заявления ученых о пользе пива для укрепления костей

26.08 / Тихановская прокомментировала слухи о закрытии границы Белоруссии и России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска