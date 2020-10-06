Врачи объяснили, при каких заболеваниях бывает пониженная температура

06.10.2020, 13:53, Разное

В настоящее время в связи с пандемией интерес к температуре тела возрос, её измеряют не только дома и в больницах, но и в школах, детских садах и в офисах. Российские врачи объяснили, при каких заболеваниях наблюдается пониженная температура.

Медики рассказали журналистам, что температура тела от 35,7 до 36,9 считается нормой, если измерять её в подмышечной впадине, а вот ниже 35 °C это уже гипотермия (пониженная температура). Отечественные терапевты объясняют, что в случае необходимости, её следует трижды измерить ртутным термометром. Если температура на самом деле низкая, вдобавок к этому человек себя плохо чувствует, необходимо срочно идти к лечащему врачу, который даст направление на анализы и ФЛГ.

Эксперты в сфере здравоохранения также сообщили, что гипотермия может проявиться после наркоза, при вирусных и бактериальных инфекциях, инсультах, нарушении мозгового кровообращения, болезни Паркинсона, снижения функций щитовидной железы, а также анемии и рассеянном склерозе. При коронавирусе пониженная температура скорее аномальное явление, для COVID-19 характерна лихорадка.

Гипотермия зачастую наблюдается у пожилых людей (связана с замедлением обменных процессов), у беременных женщин (формируется устойчивый гормональный статус). У детей по утрам может также снижаться температура из-за незрелой системы терморегуляции.