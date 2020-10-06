Мнение: По новой армяно-азербайджанской войне 2020 года

06.10.2020, 13:35, Разное

Военный историк Илья Топчий о войне в Карабахе в контексте короткой армяно-азербайджанской войны 2016-го года.

По новой армяно-азербайджанской войне 2020 года

1. Военная кампания 2016 года (известная, как Апрельская или Четырехдневная война) удалась, скорее, в пользу азербайджанцев. Не вводя в дело крупных сил, они – преимущественно специальными силами и силами легкой пехоты, – заняли приграничные высоты на севере и на юге НКР, после чего, используя ПТРК и артиллерию, благополучно отразили контратаки армянской бронетехники, получив выгодное соотношение потерь и некоторый политический профит. При этом, следуя повторится, главные силы даже задействованных двух бригадных групп в дело не вводились.

2. Это сформировало архитектуру грядущего наступления азербайджанских войск в новую кампанию 2020: удары с севера, через ущелье Тертера и Мартакерт, и с юга, вдоль Аракса через Горадизский коридор на Геянскую степь, на стратегический охват и возможное окружение центральной позиции. Причины просты: Карабах – горная крепость, здесь проходы и малое пространство для маневра. Ну а центральная позиция у армян – наиболее сильная: здесь проходит трасса Горис-Лачин-Степанакерт, по которой НКР снабжается из Армении, здесь у армян центр коммуникаций, большая часть населения республики и главные силы Армии Обороны Арцаха (НКР), организационно сведенные в 10-ю горно-стрелковую дивизию (10-ю ГСД): как минимум, три мотострелковых полка, танковый полк, артполк и некоторые отдельные части. К тому же, наступать в лоб на Степанакерт банально неудобно по географическим причинам: местность здесь принимает форму долины в виде подковы, поднимающуюся склонами круто вверх, и разбивается на отдельные уступы-террасы. Соответственно, сражение неизбежно принимает характер отдельных столкновений силами примерно по батальону, а наступающая азербайджанская армия оказывается в "огневом мешке", простреливаемая с разных сторон.

3. Также итог Апрельской войны 2016 года породил, похоже, у азербайджанских военных опасную иллюзию, что не следовало останавливать колонны мотопехоты, а нужно было двигаться дальше, наступая и штурмуя склоны. По крайней мере, один из азербайджанских военных в личной беседе с автором настоящей статьи высказывал именно такие пожелания (в весьма эмоциональной форме). Примерно в таком стиле они и стали действовать в нынешнюю военную кампанию 2020 года, неся лишние потери.

4. По итогам войны 2016 года в Баку стали готовиться к новой кампании. Не пренебрегали ничем. Собственно, пожеланием автора настоящей статьи было: наносить главный удар через Горадизский коридор на юге, удерживая сам коридор, и улучшить качество железнодорожного сообщения (так как с логистикой и ЖД в Азербайджане все обстояло предельно печально). Не наступать сразу, а атаковать поэтапно. По-видимому, указанное оказалось отчасти учтено. Стратегически, похоже, война должна была иметь характер накатов "волнами", с занятием отдельных территорий и закреплением на них.

5. Обращает на себя внимание, что, похоже, азербайджанцы в этот раз успешно переиграли армян в развертывании и информационном обеспечении конфликта. До самого начала войны в СМИ было тихо. Столкновения носили характер, скорее, демонстраций (как и до кампании 2016 года, растаскивали оборону армян) – в том числе июльские столкновения 2020 года.

6. Армяне не развернули всю возможную группировку в НКР. Линия фронта здесь – порядка 200 км: это 4-5 расчетных дивизий при равнинном ландшафте (40-50 тысяч штыков) и заметно меньше – при горном и пересеченном характере местности (как в НКР). Расчетный предел возможности армян в НКР – до 80 тысяч штыков, развертываемых в трехнедельный срок (быстрее и больше не позволяют сообщения с Арменией). По-видимому, данная группировка пока не развернута по сей день. Для Азербайджана в свое время высчитал предел в 150-200 тысяч штыков на фронте: возможно, сегодня он уже превзойден.

7. Наступление 27 сентября началось с закономерных ударов на севере, против Тертерского ущелья и Мартакерта, и на юге, в Горадизском коридоре и по направлению к северо-западу от него. Темпы продвижения ориентировочно составляли в среднем 1-2 км в сутки (небыстро). При этом предпринимались авантюры, как, например, попытка устроить рейд усилиями примерно батальонной группы на юге через одно из местных ущелий на сообщения армян, закономерно закончившийся разгромом бронеколонны в условиях высокой плотности оперативных порядков в горах. По-видимому, по сей день линия Оганяна (передовая линия обороны армян) не прорвана азербайджанцами. Последние имеют максимум продвижения на юге и занятый (возможно, не до конца) Матагиз на севере.

8. Массовое наступление азербайджанцев (настоящий "зерг-раш" с постоянным попаданием в засады. ловушки, на минные поля и под массированные артиллерийские удары) повлекло существенные потери у них, и дисбаланс в этот раз, возможно. в их пользу (в отличие от кампании 2016 года). Армяне признавали 80-84 убитых по итогам 28 сентября и 103 убитых на 30 сентября, но. похоже, это заниженные данные. У азербайджанцев всплывали 313 убитых на начало октября. Вероятно. соотношение потерь на сегодня (по убитым): 350-400 у Азербайджана на 200-300 у Армении. Это – очень приблизительная оценка.

9. Армения на сегодня продолжает развертывание. Численность 10-й ГСД (вся АО Арцаха, по сути) – около 18 тысяч человек перед войной (10 тысяч – призывники из Армении). За счет местного населения возможно набрать ещё 7-8 тысяч рекрутов. Некоторое число, возможно, успели ввести из Армении перед войной. Темпы переброски подкреплений – прежние (как и в войну 2016 года): 2500 человек в сутки. Т.е. на сегодня, за 9 дней войны, в НКР вряд ли собралась армянская группировка более 50-60 тысяч офицеров солдат (предел по-прежнему оцениваю в районе 80 тысяч). Что с точки зрения достижения нужных оперативных плотностей в горах, тем не менее, является избыточным и исключает возможность стремительных глубоких прорывов масс азербайджанских войск.

10. Медленно прогрызание азербайджанцев на севере может обернутся серьезным поражением для армян. Потеря такого нп, как Мартакерт способно повлечь утрату армянами контроля над рокадой Север-Юг, поражение 7-го МСП (ответственного за оборону здесь), окружение 6-го МСП в Тертерском ущелье и необходимость контратаковать с юга, силами подвижных резервов из района Степанакерта. Мартакерт и окрестности, а также низину Тертерского ущелья армянам следует удерживать любой ценой.

11. На юге основным противодействием возможного прорыва азербайджанцев через Горадизский коридор в Геянскую степь может стать, конечно же, контрудар по рассечению Горадизского коридора с севера, с выступа Карабахского горного массива здесь. Однако здесь вопрос упирается в слабую транспортную связанность НКР, так как питать данный удар придется по двум не слишком проходимым горным дорогам не лучшего качества.

В общем, будем посмотреть.

https://schneider-krieg.livejournal.com/43603.html – цинк

Сюда же до кучи рекомендую обзор итогов войны 2016-го года https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/37241