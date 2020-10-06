 

Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии

06.10.2020, 13:23, Разное

Оппозиционер назвала свою роль переходной. Она призналась, что не видит для себя политического будущего. Вероятно, Светлана Тихановская уйдет из политики сразу после новых выборов главы Белоруссии. “Для меня это слишком сложно”, – поделилась она.

Также политик опровергла слова главы республики Александра Лукашенко о том, что акции протеста контролируются извне. По ее словам, президент не понимает свой народ, не хочет услышать его волю. Тихановская призвала его выйти на открытый диалог.

Экс-кандидат на пост главы Белоруссии добавила, что не может простить Лукашенко как личность. Однако в случае прихода к власти Тихановская разрешит ему спокойно уйти, сообщает ее телеграм-канал. Она не хочет, чтобы политика судили.

Напомним, выборы главы республики состоялись 9 августа. Александр Лукашенко получил 80% голосов, а Светлана Тихановская – 10%. Сразу после оглашения предварительных итогов по всей стране прокатилась волна демонстраций.

Светлана Тихановская перебралась в Литву через несколько дней после голосования. Соратница оппозиционера рассказала, что власти поставили ее перед жестким выбором: либо срочно покинуть Белоруссию, либо быть убитой.



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