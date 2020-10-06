Разин беспокоится за теряющего после операции слух Бориса Корчевникова

06.10.2020, 13:17, Разное

Музыкальный продюсер и один из создателей группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил обеспокоенность по поводу здоровья Бориса Корчевникова. Он уверен, что с каждым днем ему становится хуже после операции на мозге по удалению опухоли.

Хотя Борис Корчевников на телеэкране старается не подавать виду, что проблем у него нет, он нередко намекает на ухудшение слуха и даже шутил по этому поводу. Его знакомые утверждают, что дело одной потерей слуха не ограничивается, а общее состояние здоровья телеведущего постепенно становится хуже.

Андрей Разин на своей странице в Instagram-аккаунте написал, что Борис Корчевников не может работать из-за потери слуха. Однако он молится за него и считает, что российские врачи помогут ему справиться со всеми недугами. Музыкальный продюсер также отметил профессиональные качества телеведущего, который никогда не допускал никакой гадости в его адрес в эфире своего шоу.