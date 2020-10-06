В Киргизии призвали Россию не допустить вмешательства других стран в дела республики

06.10.2020, 13:08, Новости дня

«Москва должна занять выжидательную позицию и не допускать к участию в событиях в Киргизии других внешних игроков», – сказал газете ВЗГЛЯД киргизский политолог Марс Сариев, комментируя массовые акции протеста в Бишкеке и захват правительственных зданий.

«После массовых подкупов и фальсификаций на выборах в парламент Кыргызстана 11 партий страны, оставшиеся за бортом по итогам голосования, начали бессрочный митинг, который минувшей ночью перерос в массовые беспорядки и взятие Белого дома», – рассказал эксперт Института общественной политики Кыргызстана, политолог Марс Сариев.

«Сейчас сторонники экс-президента Атамбаева продолжают собираться в центре Бишкека, но их не так много. Основная движущая сила протеста это те, кто поддерживает экс-депутата Садыра Жапарова и других опальных политиков, освобожденных минувшей ночью из заключения».

При этом демонстранты в центре Бишкека уже начали распределять портфели в новом правительстве. «Да, президент Жээнбеков де-юре остается главой государства. В своем обращении он призвал народ к диалогу. Но контролировать ситуацию ни на севере, ни на юге страны он уже не в состоянии», – отметил эксперт.

«В то же время одна часть силовиков перешла на сторону протестующих, вторая сохраняет нейтралитет. Кроме того, сейчас идет формирование координационного совета с целью избрания правительства народного доверия и создания новой легитимной власти после возможной отставки Жээнбекова», – добавил политолог.

«Что касается России, то с одной стороны, Москва должна занять выжидательную позицию и не поддерживать какую-либо из сторон; с другой стороны – не допускать к участию в событиях в Киргизии других внешних игроков. Этот вопрос должен жестко контролироваться. При этом процесс изменений внутри Киргизии должен вызреть самостоятельно, без вмешательства других стран», – заключил Сариев.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

Также Социал-демократической партия Киргизии (СДПК), поддерживающая Атамбаева, заявила о свержении «преступной власти» в Киргизии.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.