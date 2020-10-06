В подмосковном лесу нашли тело новорожденного

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06.10.2020, 13:08, Новости дня

Житель Подольска во время прогулки по лесополосе нашел тело новорожденного ребенка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«5 октября в лесополосе города Подольска во время выгула собаки местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка… Давность наступления смерти новорожденного – пять-семь дней», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

Подмосковная прокуратура поручила провести прокуратуре города проверку по факту обнаружения тела ребенка, сообщили в надзорном органе.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предположила, что тело ребенка могла оставить мать.

«Опять труп новорожденного. Человек гулял с собакой по лесопарку. Обнаружил пакет с останками. Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства. Но мы понимаем уже, что младенца закопала скорее всего его мать, женщина, по какой-то причине не увидевшая другого выхода. Она не знала про бэби-бокс», – отметила Мишонова в соцсетях.

По ее мнению, бэби-боксы продолжают спасать детей на нелегальном положении.

«Сколько нам нужно еще убитых и выброшенных младенцев, чтобы разум восторжествовал? … Это должна быть федеральная политика, направленная на сохранение детской жизни и помощи женщинам в трудных ситуациях», – заключила она.

Бэби-боксы – специальные места, в которых родителям предлагается сделать анонимный отказ от ребенка.

Ранее в мусорном контейнере в Краснофлотском районе Хабаровска нашли тело новорожденного, было возбуждено уголовное дело.



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