Мнение: Вместо настоящей плитки «уложили» нарисованную

06.10.2020, 13:01, Разное

Люблю я такие новости. Они про Россию.

В Питере огромное количество исторических зданий, и большинство из них в дерьмовом состоянии. Разваливается все быстрее, чем реставрируется, но это и понятно. Чей-нибудь доходный дом начала прошлого века – это вам не дача чиновника, на даче все в порядке и даже плитка наверняка самая настоящая.

К чему это я про плитку. В Петербурге решили отреставрировать историческое здание – доходный дом Шульгина. Но, как это обычно бывает, что-то пошло не так, и подрядчик вместо того, чтобы плитку на фасаде реставрировать, просто взял и в прямом смысле… нарисовал её. Фонд капитального ремонта такое изящное решение, не моргнув глазом, согласовал. И вот теперь в центре Культурной столицы красота и благодать.

Думаю, что фонд капремонта войдет во вкус и реставрация зданий в городе ускорится. Нарисуют по-быстрому на штукатурке плитку, где надо. Стены украсят балясинами с балюстрадами. И будет кра-со-та!





