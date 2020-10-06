“Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка”. Ризатдинова рассказала о самореализации

06.10.2020, 12:55, Новости дня

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Instagram 5 октября рассказала, как совмещает работу с воспитанием трехлетнего сына Романа.

По словам Ризатдиновой, она чувствует себя счастливой от того, что имеет возможность реализоваться не только в материнстве, но и в профессии. Спортсменка отметила, что если бы не работала, то чувствовала бы себя раздраженной.

“Совмещать работу и материнство сложно, особенно когда она у тебя не одна, но все реально!” – заверила она.

Ризатдинова подчеркнула, что старается сбалансированно уделять время и работе, и сыну.

“В субботу и воскресенье у нас семейные дни с малышом. В остальные дни Рома четко знает, что идет в садик, а я – на работу. Мама для него – пример, как надо трудиться. Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка”, – рассказала Ризатдинова.

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Работающая мама – это норма? Для своего малыша я – счастливая мама, потому что самореализованная мамаСмысл того, что я бы сидела с Ромои * 24/7 дома и была бы раздраженная, потому что чувствовала себя взаперти Совмещать работу и материнство – сложно, особенно когда она у тебя не одна, но все * реально! Тут главное держать баланс и не забывать и о ребе * нке, и о работе * У меня это получается, насколько я по себе чувствую. В субботу-воскресенье у нас семеи * ные дни с малышомВ остальные дни утром Рома че * тко знает, что он иде * т в садик, а я на работу. Мама для него – пример, как надо трудитьсяПоэтому не мои * путь сидеть дома и воспитывать ребе * нка. Наверное, в этом есть свои * плюс, но в современном мире важно, чтобы ребе * нок видел маму счастливои * . И чтобы не было вот этого: “Ну, у меня же ребе * нок, поэтому я сижу дома”. Я считаю, честно, что это отговорки. То есть всегда можно наи * ти себе занятие, любимое дело, потому что для меня, в первую очередь, важно, чтобы женщина была самореализованнои * Декрет я брала пока была беременнои * , но тренировалась сама для себяТак как я еще * выступала на соревнованиях, пока Ромчик у меня уже был в животеА потом, после беременности, когда только врач мне дал отмашку после тре * х месяцев, что можно заниматься спортом, я уже начала заниматься спортом и приходить в формуИ уже на четве * ртыи * месяц я полетела на мастер-класс во Францию. Уже с первых месяцев, еще * когда сын не сильно что-то понимал, я показывала ему свои выступленияИ сеи * час к тре * м годам он уже че * тко знает, что мама занималась гимнастикои * . Он знает все подробности, что у мамы много медалеи * Поэтому он знает, что мама много трудилась, и сеи * час он спокои * но меня отпускает на работу. И на свое * м примере я его учу, что вот мама трудится, и ты должен так же трудиться. И для него это не какои * -то нонсенс А как ваши детки реагируют на работу мамы? Рассказываете малышам, чем занимаетесь? #ризатдинова_материнство #аннаризатдинова #материнство #активнаямама #мама #мамасына

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 5 Окт 2020 в 8:04 PDT

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

Она родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.

В начале сентября 2020 года Ризатдинова сообщила, что отдала сына в детский сад.