 

Зеленский о выборах мэра Киева: По закону я не могу агитировать. Но мне в любом случае ближе человек из “Слуги народа”

06.10.2020, 12:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe заявил, что на выборах мэра Киева ему ближе кандидат от его политической партии “Слуга народа”. Стенограмму интервью опубликовал сайт президента Украины.

“По закону Украины я не могу агитировать за ту или иную персону. Но вы понимаете, когда есть представитель партии, которая представляет сегодня интересы государства, крупнейшей партии – “Слуга народа”… Да, мне в любом случае ближе человек из этой партии. Я тоже живу в Киеве. И мы, киевляне, хотим и ждем изменений. Я уверен, прежде всего люди требуют изменений, а уже потом – людей, которые будут их реализовывать. Мы не хотим, чтобы был загружен трафик, хотим меньше мусора, хотим, чтобы наконец был построен экологический мусороперерабатывающий завод, хотим нормальную транспортную развязку, хотим, чтобы старые сети были современными. Вот и все. Мы все хотим перемен”, – заявил президент.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

В сентябре 2020 года партия “Слуга народа” официально выдвинула нардепа от “Слуги народа” Ирину Верещук кандидатом в мэры Киева. Она выиграла партийные праймериз.

Зеленский на брифинге после заседания фракции заявил, что Верещук получила три из трех баллов: по одному баллу кандидаты получали за поддержку фракции, поддержку главы государства и поддержку избирателей. Президент напомнил, что у Верещук есть опыт руководства городом, в 2010–2015 годах она была мэром Равы-Русской Львовской области.

На должность мэра Киева претендуют 20 кандидатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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