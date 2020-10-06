 

Таран: Киргизский проактивный майдан победил фактически за 24 часа. А у белорусов третий месяц продолжаются мирные протесты

06.10.2020, 12:55, Новости дня

Киргизский проактивный майдан победил фактически за 24 часа.

Активизировавшись на улице, протестующие “победили” спецназовцев на улицах столицы, захватив большинство официальных учреждений. А у белорусов продолжают третий месяц идти мирные протесты, которые пока не понятно, чем завершатся.

Ну, и вишенка на торт – реакция их телеграмм каналов на события в Бишкеке:

“В Кыргызстане происходят невероятные и будоражащие события”,

“Белорусы продолжают настойчив и красиво показывать власти, что они свободны и будут идти до конца”,

“Только взгляните, как гуляют, танцуют и веселятся потрясающие белорусы! Так держать – каждый день!”

А я надеялся, события в Бишкеке намекнут, что белорусам пора активизироваться!

Конечно, если они хотят победить, а не просто “танцевать улицам осенних городов”. Потому что Свобода завоевывается, а не вытанцовывается!

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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