Победитель “Евровидения 2019” Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха

06.10.2020, 12:55, Новости дня

Нидерландский певец, победитель международного песенного конкурса “Евровидение 2019” Дункан Лоуренс обнародовал в Stories Instagram фото своей руки с кольцом на безымянном пальце.

“Я тебя люблю, Джордан Гарфилд”, – написал он, обращаясь к своему возлюбленному, автору песен.

Фото: itsduncanlaurence / Instagram

Гарфилд сообщил в Stories Instagram, что это он сделал предложение Лоуренсу и поделился совместным снимком с ним.

“Я попросил Дункана Лоуренса выйти за меня, и он ответил “да”. Я еще не был таким счастливым в своей жизни. Я вступлю в брак с добрейшим, умнейшим, гениальнейшим, талантливым и красивым мужчиной. И лучшим другом”, – написал он.

Фото: jordandelivers / Instagram

Роман Лоуренса и Гарфилда начался весной 2019 года.

Дункан Лоуренс одержал победу в конкурсе “Евровидение 2019” в Израиле.