Власти Москвы заявили о выходе на пиковые значения весны по заболеваемости COVID

06.10.2020, 12:52, Новости дня

Показатели прироста заболевших коронавирусной инфекции в Москве свидетельствуют о том, что столица пришла к пиковым значениям середины весны, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тыс. новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально – за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тыс. людей с ковидом в больницы. Их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», – приводоит слова Раковой ТАСС.

Напомним, за минувшие сутки в РФ было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.